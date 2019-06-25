Пьяная женщина за рулём насмерть сбила 27-летнего мужчину в Ташкенте
- Узбекистан, происшествия
- 10:29, 25 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - 24 июня примерно в 3:50 часов в Яшнабадском районе Ташкента 31-летняя Татьяна Т. за рулём автомобиля марки «Nissan Maxima» совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу, 27-летнего Бобура К. В результате ДТП пешеход скончался на месте, сообщила пресс-служба ГУВД г. Ташкента.
Причиной ДТП стало то, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигалась на автомобиле с превышением скорости, отметили в ведомстве.