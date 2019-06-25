Ташкентский международный аэропорт остался без света

CA-NEWS (UZ) - Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова остался без электричества в течение 40-45 минут в ночь с 23 на 24 июня.

Как сообщили пассажиры, около 3 часов ночи здание главной воздушной гавани Узбекистана погрузилось во мрак и началась «большая суматоха».

«Никто не объяснил, что здесь произошло, и никто даже не извинился перед пассажирами. Нам лишь сказали, что они не виновны и чтобы мы обращались в хокимият», - сказал один из пассажиров, который стал свидетелем электрического коллапса в международном аэропорту Ташкента.

Официальный представитель Ташкентского международного аэропорта подтвердил отсутствие света в этот промежуток времени, но не стал комментировать причины.

По словам представителя Министерства транспорта Узбекистана «в аэропорту работают три подстанции. Это невероятно, но все три из них отключились. Если выходит из строя освещение на посадочной полосе, то и резервная система не будет работать. Это позор для руководства аэропорта! Они ничего не могут сделать - если сильный дождь, то аэропорт заливает водой, нет света, хотя здание совершенно новое! Само это здание построено с большим обманом, и никто пока за не несёт ответственности за него», - сказал источник в администрации Ташкента.

Напомним, что 3 июня зал прилета аэропорта Ташкента был подтоплен из-за дренажной системы города. Здание по проекту «ТашГИПРОГОРа» возводило «Строительное объединение» Управделами Аппарата Президента. Об этом сообщал местным СМИ представитель аэропорта.

Однако у общественности вызвало недовольство то, что строительными работами занималась государственная организация.

«Строил здание, как оказалось, государственное унитарное предприятие (ГУП) при Аппарате Президента. Можно вопрос, зачем столь важному органу - Аппарату - заниматься хоздеятельностью и стройкой?

Кто теперь ответит за качество? Почему мы продолжаем плодить унитарные предприятия при госорганах? Ведь гораздо выгоднее государству, как в других странах, работать над техзаданием, и пусть строят профессионалы?», - написала в своём комментарии в соцсетях директор компании SmartGov Consulting Азиза Умарова.

По словам эксперта, в проекте строительства аэропорта «не только только сильный дождь, но и правила безопасности не учитываются. Более того, инженерные сооружения Ташкента, а также ирригационные и канализационные сети держатся в секрете, как в советские времена».

Здание Ташкентского международного аэропорта было введено в эксплуатацию летом прошлого года.

До сих пор общественность не проинформирована о стоимости этого здания, которое является одним из самых дорогих зданий в истории Узбекистана, построенного за счёт государственного бюджета.