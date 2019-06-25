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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Cerberus Capital Management планирует выкупить 25% акций MCS, выпускающей Coca-Cola в Монголии, - Wall Street Journal

CA-NEWS (MNG) -  The Wall Street Journal (WSJ) сообщает о переговорах между компанией «Cerberus Capital Management LP» по приобретению 25% акций монгольской компании «MCS групп» за $110 млн.

Также велика вероятность приобретения доли в продовольственной и коммуникационной сферах, отмечает WSJ.

Вопросом внесения инвестиций в Монголию занимается сингапурский филиал компании в лице «Cerberus Frontier», которая специализируется на инвестировании в новые развивающиеся рынки.

Cerberus Capital Management — американская компания, один из крупнейших фондов прямых инвестиций в мире, центральный офис которой находится в Нью-Йорке.

Активы этой компании составляют $39 млрд и она является акционером «Deutsche Bank AG», «Avon Products Inc» и других компаний.

Компания MSC занимается производством спиртных напитков, горным делом, а также производят «Кока-Кола» в Монголии. Президентом холдинга является Ж.Оджаргал, который считается одним из самых богатых монголов. Кроме того известно, что он построил ТЭЦ в Эрдэнэс Таван Толгой. Также ему принадлежат многочисленные мелкие бизнес-компании.

«Wall Street Journal» также сообщает, что хотя монгольский рынок достаточно рискованный, а в плане политики и экономики Монголия нестабильная страна, всё же возможности развития большие. Здесь также указано, что по состоянию за первый квартал текущего года экономический рост Монголии составил 8,6%.

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