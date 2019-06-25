Власти Ашхабада начали укреплять грунт после весенних потопов

CA-NEWS (TM) - Этой весной, после продолжительных проливных дождей Ашхабад затапливало несколько раз. В результате многие улицы оказались затоплены, а в некоторых районах размыло грунт.

Как передают корреспонденты «Хроники Туркменистана», сейчас городские власти проводят профилактические работы по предотвращению размывов грунта и по отводу дождевых вод.

В микрорайоне Парахат-7 откосы покрываются камнем и мешками с песком, а также прокладываются водоотводы. Однако, в связи с тем, что ливневая канализация и дренажные каналы не были предусмотрены планом, трубы упираются в проезжую часть.

В то же время, до сих пор не все последствия потопов были устранены. Городские службы привели в порядок только центральные улицы. Во дворах и отдаленных районах по прежнему остаются большие лужи, разбитый асфальт и ямы, появившиеся из-за размытия грунта.