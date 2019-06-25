В Узбекистане бывшие ученики в пьяном состоянии жестоко избили пожилую учительницу

CA-NEWS (UZ) - В Узунском районе Сурхандарьинской области пенсионерка была избита двумя молодыми людьми. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел 8 июня, примерно в 22:00. В результате происшествия пострадала пожилая женщина, бывшая учительница английского языка.

"Я работала в школе 35-лет. В тот день я услышала, как двое молодых людей позвали моего сына и потребовали найти им алкоголь. Услышав шум, я выбежала. Оказалось, что эти люди были моими бывшими учениками. Они также узнали меня. Я полезла разнимать их, и в ответ получила несколько ударов в лицо. От сильных ударов потеряла сознание. Когда очнулась, уже была в окружении соседей. Мне поставили диагноз: закрытая травма головного мозга, гематома век, повреждение мягкой ткани лба и подкожная гематома", — заявила учительница.

По словам педагога, правоохранительные органы не принимают никаких мер несмотря на ее обращение.