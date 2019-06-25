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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане аккредитован новый глава представительства ЮНИСЕФ

CA-NEWS (TM) -  24 июня в министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с новым представителем ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристиной Вейганд, начинающей свою миссию в Туркменистане, передает пресс-служба МИД.

В начале встречи представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане вручила свои верительные грамоты. Поздравив госпожу Вейганд с назначением на ответственный пост, туркменская сторона выразила готовность к оказанию содействия и поддержки деятельности представителя во всех областях, имеющих отношение к правам детей.

Отметив эффективное развитие взаимовыгодного сотрудничества, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений по вопросам детей. Вейганд поблагодарила правительство Туркменистана за многолетнее взаимовыгодное партнерство, за принятие Национального плана действий по реализации прав ребёнка в Туркменистане на период 2018-2022 годы, а также за многолетнее финансирование государственного бюджета на вакцинацию и приобретение премикса для обогащения муки.

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