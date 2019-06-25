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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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АБР и Узбекистан обновляют партнерство с новой 5-летней стратегией

CA-NEWS (UZ) -  Азиатский банк развития (АБР) одобрил новую стратегию партнерства со страной (СПС) для Узбекистана. Пятилетняя стратегия партнерства, рассчитанная на 2019-2023 гг., поддерживает проводимые правительством реформы для содействия перехода экономики к более инклюзивному и рыночному пути роста, сообщается на сайте АБР.

АБР будет поддерживать долгосрочные задачи правительства по улучшению качества жизни людей и созданию качественных рабочих мест. Страновые операции банка будут направлены на поддержку развития частного сектора, сокращение экономических и социальных неравенств, и содействие региональному сотрудничеству и интеграции.

АБР окажет содействие в улучшении городов и сел за пределами г. Ташкента посредством развития сельской местности и улучшения доступа к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий, в частности, принадлежащим и возглавляемым женщинами. АБР также поддержит развитие секторов животноводства, садоводства и ирригации для создания рабочих мест и улучшения источников дохода. АБР будет усиливать свою поддежку инициатив регионального сотрудничества в интересах Узбекистана. АБР будет способствовать развитию региональной торговли электроэнергией в рамках Центральноазиатской энергосистемы и региональной связности вдоль основных коридоров стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

“Новая стратегия партнерства АБР тесно связана с целями правительства по обеспечению более инклюзивного и устойчивого будущего для народа Узбекистана. Через СПС, мы продолжим нашу поддержку в улучшении водоснабжения и санитарии, улучшении автомобильных и железных дорог, обеспечении производсва и экспорта продукции садоводства, эффективных ирригационных систем и поставок надежной электроэнергии для населения и бизнеса”, - сказала глава Постоянного представительства АБР в Узбекистане г-жа Синди Малвичини. “Люди будут иметь доступ к улучшенным медицинским услугам, в особенности матери и дети. АБР также окажет содействие правительству в обучении молодежи современным навыкам, необходимым для поиска работы и трудоустройства.”

С момента вступления в АБР в 1995 году, Узбекистан получил 72 займа на общую сумму $7,7 миллиардов.

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