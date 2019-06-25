Президент Туркменистана провёл видеоселекторное совещание

CA-NEWS (TM) - 24 июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по цифровой видеосвязи провёл рабочее совещание с участием хякимов велаятов. На повестку дня были вынесены вопросы социально-экономического развития регионов и положение дел в агропромышленном секторе, передает Turkmenportal.



Открывая совещание, глава государства первым вызвал на прямую видеосвязь хякима Ахалского велаята Сердара Бердымухамедова, который отчитался о ведущихся в регионе работах, в том числе о темпах продолжающейся косовицы хлебов, предпринимаемых мерах по уходу за хлопчатником в соответствии с установленными агротехническими нормами.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана отметил, что в настоящее время первостепенными задачами выступают проведение в кратчайшие сроки жатвы озимых зерновых, обеспечение транспортировки и надлежащего хранения без потерь урожая, выращенного самоотверженным трудом земледельцев.

Поручив держать в центре пристального внимания вопросы эффективного использования зерноуборочных комбайнов и иной задействованной в страде техники, а также своевременно осуществлять взаиморасчёты с арендаторами за сданный урожай пшеницы, глава государства адресовал хякиму конкретные указания по созданию всех условий для продуктивной работы тружеников полей.

Наряду с этим, глава государства дал поручения по надлежащей подготовке школ велаята к новому учебному году, обеспечению первоклассников компьютерами, которые вручаются им в качестве подарка от имени Президента Туркменистана. Глава государства также сделал акцент на необходимости наращивания темпов строительства новых общеобразовательных и дошкольных учреждений и их своевременной сдачи в эксплуатацию.

Поинтересовавшись положением дел на стройплощадках региона, Президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился держать под строгим контролем возведение текстильных комплексов в Бабадайханском и Каахкинском этрапах, а также других объектов социально-культурного назначения.

Совещание по прямой цифровой видеосвязи продолжилось отчётом хякима Балканского велаята Я.Гылыджова, доложившего о ходе зерноуборочной кампании и других текущих работах в агропромышленном секторе. Прозвучала также информация о реализуемых мерах по улучшению социально-бытовых условий населения и претворении в жизнь соответствующих программ, о темпах строительства возводимых в регионе объектов.

Подчеркнув необходимость комплексного решения поставленных задач по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, глава государства заострил внимание на жатве хлебов. Отметив значимость оптимального использования каждого дня для того, чтобы полностью убрать с полей весь выращенный урожай пшеницы, обеспечить его бесперебойную доставку на приёмные пункты и должное хранение, Президент адресовал хякиму конкретные указания на этот счёт. Что касается ухода за хлопчатником, то здесь важно своевременно проводить все соответствующие мероприятия и неукоснительно соблюдать нормы агротехники.

Вместе с тем, Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал поручения по подготовке в регионе к очередному учебному году, а также по ускорению темпов и обеспечению высокого качества строительства новых объектов социально-культурного назначения, в том числе школ и детских садов, их сдаче в эксплуатацию в установленные сроки.

Следующим о положении дел во вверенном регионе, предпринимаемых шагах по организованному проведению зерноуборочной кампании при задействовании в полной мере современной сельскохозяйственной техники и автотранспортных средств отчитался хяким Дашогузского велаята Н.Назармырадов. Было также доложено о реализации комплексных мер согласно агротехническим нормам по уходу за хлопчатником в целях получения богатого урожая «белого золота».

Кроме того, хяким проинформировал об осуществляемых в велаяте строительных работ, а также о подготовке к реализации новых проектов.

Лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что следует уделять первостепенное внимание вопросам, касающимся косовицы хлебов, включая создание условий для высокопроизводительного труда всех участников этой ответственной кампании, оперативное и качественное обслуживание зерноуборочных комбайнов и другой техники, своевременные взаиморасчёты с арендаторами.

Поручив хякиму также держать на повестке дня заблаговременную подготовку к новому учебному году, Президент Туркменистана поинтересовался темпами возведения новостроек социально-культурного назначения.

Далее Президент Туркменистана вызвал на прямую цифровую видеосвязь хякима Лебапского велаята Т.Атахаллыева, который отчитался о сезонных работах в агропромышленном секторе. Прозвучала также информация о предпринимаемых шагах по улучшению социально-бытовых условий населения, темпах строительства возводимых в регионе объектов.

Резюмируя отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость держать под неослабным контролем состояние дел в регионе, планомерное выполнение всех принятых программ. Глава государства дал хякиму конкретные поручения по высококачественному проведению косовицы хлебов и её завершению в оптимальные сроки, обеспечению чёткого и бесперебойного функционирования зерноуборочного конвейера.

В продолжение темы Президент указал на важность активного внедрения научно обоснованных подходов к совершенствованию деятельности АПК велаята, решению приоритетных задач, связанных с возделыванием и повышением урожайности сельхозкультур, в том числе хлопчатника.

Заострив внимание на вопросах подготовки к новому учебному году, глава государства потребовал до его начала полностью завершить ремонт и благоустройство в школах. Сделав акцент на важности ускорения темпов и высокого качества строительства новых школ и детсадов, Президент дал хякиму указания по их вводу в эксплуатацию в намеченные сроки.

Соответствующие поручения также были даны по обеспечению компьютерами юных туркменистанцев, которые в нынешнем году впервые перешагнут пороги школ. Президент также адресовал хякиму распоряжения по подготовке к церемониям закладки новых посёлков.

Затем с отчётом по вопросам повестки дня совещания выступил хяким Марыйского велаята Д.Аннабердиев. Было доложено о состоянии дел в регионе, в том числе в агропромышленном комплексе, ходе хлебоуборочной страды и выполняемых агротехнических мероприятиях по уходу за хлопчатником.

Проинформировав о предпринимаемых мерах по дальнейшему развитию социально-бытовой инфраструктуры велаята, хяким отчитался о проводимой работе по реализации строительных проектов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность тщательно продуманной организации работ на земледельческих угодьях региона, поручив наращивать темпы жатвы озимых зерновых при эффективной эксплуатации комбайнов и в целом имеющейся сельхозтехники.

Здесь, как и во всех других велаятах страны, следует постоянно держать на контроле реализацию Национальной сельской программы и других преобразовательных программ, предусматривающих строительство объектов различного, и прежде всего, социально-культурного назначения, в частности, жилых домов, общеобразовательных и дошкольных учреждений, сказал глава государства.

Касаясь темы подготовки к новому учебному году, глав государства указал на необходимость усилить внимание к решению соответствующих вопросов. Президент также поручил обеспечить высокий организационный уровень торжеств по случаю закладки фундаментов новых посёлков в Марыйском велаяте.

Подводя итоги совещания, глава государства вновь сделал акцент на важности решения задач, касающихся поступательного развития регионов и страны в целом.