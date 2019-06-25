Склады с боеприпасами находились в 200 метрах от Арыси вместо положенных 3 км

- Казахстан, происшествия
- 11:32, 25 июня 2019
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CA-NEWS (KZ) - В кулуарах правительства Казахстана представители силовых ведомств рассказали, на каком удалении от гражданских объектов находились склады с боеприпасами в городе Арыси, передает Zakon.kz.
База хранения боеприпасов в Арыси существует с 60-х годов.
- Это база Вооруженных сил, состав базы, как правило, вместе с охраной, всем техническим персоналом составляет порядка 400 человек. В основном там контрактники, солдат срочной службы нет. Офицеры службы командования. На складах хранились все стрелковые, артиллерийские боеприпасы. Авиационных, ничего не было, - сказал заместитель министра обороны РК Мурат Бектанов.
По его словам, с 2005 года со складов шла работа по вывозу боеприпасов на другие территории.
- Скажу, что склады находятся на удаленности до 200 метров. Хотя, согласно наших правил, они должны быть удалены на 3 км. Мы подавали неоднократно документы, чтобы продлить дальность на 10 км. Однако, для этого нужно было выселять людей, железная дорога там находится почти 800 метров. Мы занимаемся практически с 2005 года перевозом боеприпасов на другие территории. Так как у нас немножко финансирование недостаточное, мы не успели все перевезти, - уточнил Бектанов.
Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин добавил, что в дальнейшем будет приниматься решение целесообразности нахождения данного объекта вблизи территории населенных пунктов.
- Непосредственно склады находились на удалении от войсковой части на расстоянии до 700 метров. Населенный пункт располагался в некоторых местах до 1-2 км жилье. Решение о переносе базы должно принимать подразделение министерства обороны. Есть нормативные расстояния от объектов хранения артвооружения. Соответственно в дальнейшем будет приниматься решение целесообразности нахождения данного объекта вблизи территории населенных пунктов, - добавил он.
В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв, жители были эвакуированы.
Из-за взрыва боеприпасов в Арыси погибли 2 человека, 165 пострадали.
Военно-следственное управление МВД РК возбудило уголовное дело по факту ЧП в городе Арысь, сообщили в пресс-службе ведомства.