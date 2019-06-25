С 1 августа ФАО возглавит Цюй Дунъюй из Китая

CA-NEWS (CA) - Представитель Китая Цюй Дунъюй избран генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Он сменит на этом посту Жозе Грациану да Силву из Бразилии, передает служба новостей ООН.



Цюй Дунъюй возглавит ФАО на период с 1 августа 2019 года по 31 июля 2023 года. Он станет девятым Генеральным директором Организации, основанной 16 октября 1945 года.

Выборы состоялись в рамках 41-ой сессии Конференции ФАО. Цюй Дунъюй был избран большинством в 108 из 191 голосов делегатов. На пост главы ФАО были также номинированы представители Грузии, Франции, Индии и Камеруна.

ФАО – специализированное учреждение ООН, которое возглавляет международные усилия по борьбе с голодом. В состав организации, которая работает более чем в 130 странах мира, входит 194 государств.

В настоящее время Цюй Дунъюй занимает пост заместителя министра сельского хозяйства Китая.