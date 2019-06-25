В Ташкенте начато строительство новой мечети «Эшона Бабахана» на 3 тысячи прихожан

CA-NEWS (UZ) - 22 июня первый кирпич в фундамент нового здания мечети «Эшона Бабахана» заложен в Шайхантахурской районе столицы, рассчитанного на 3 тысячи прихожан, сообщило Управление мусульман Узбекистана.

Муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов и представители Управления мусульман Узбекистана заложили первый кирпич в фундамент мечети.

В новом здании мечети, вместимостью 3 тысячи человек, также для женщин будет построена отдельная молельня и комната для совершения омовения.

Шейх Эшан Бабахан ибн Абдулмажидхан родился в 1859 году в семействе религиозных ученых. Его отец был преподавателем в известном медресе Муйи мубарак в Ташкенте. Он был одним из видных и уважаемых ученых своего времени.

Дважды Эшон Бабахан был арестован с обвинениями в религиозном наставничестве — в 1937 и 1941 годах. В то время на всей территории СССР не было единого духовного центра мусульман.

По его инициативе был восстановлен ежегодный обряд хаджа – паломничество мусульман в священные города Мекку и Медину, а в 1946 году заново открыто медресе Мири Араб в Бухаре. Он был инициатором издания Корана в СССР и создал основу для его издания в 1957 году. Более 80 лет жизни он посвятил делу религии, прекрасно знал Священный Коран и хадисы.

Эшон Бабахан ибн Абдулмажидхан умер в 1957 году и по решению правительства Узбекистана был похоронен в мавзолее Каффол аш Шоши в махалле Хазрати Имом в Ташкенте. Он оставил личную библиотеку всем мусульманам, которая находится в мечети Тилла Шайх в Ташкенте.