Оренбургские пограничники пресекли контрабанду 20 000 килограммов насвая из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Оренбургские пограничники пресекли контрабанду 20 000 килограммов насвая. Машину из Узбекистана с незаконным грузом на борту задержали на границе Оренбургской области и Казахстана.

По информации Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области насвай контрабандисты пытались провезти еще в мае этого года. В крупнотоннажном автомобиле было обнаружено около 500 полипропиленовых мешков, общей массой более 20 000 килограммов. Бдительность проявили сотрудники пограничного управления ФСБ России, которые служат на МАПП «Сагарчин» в Акбуласком районе.

46-летнему мужчине уже предъявлено обвинение в покушение на перевозку товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование уголовного дела продолжается. Ведутся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Насвай запрещен к обороту на территории РФ с января 2013 ода.