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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии принял представителей ВОЗ

CA-NEWS (MNG) -  24 июня президент Монголии Халтмагийн Баттулга принял делегацию ВОЗ во главе с директором регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, доктором Такаши Касаи и представителем ВОЗ в Монголии доктором Сергеем Диордица, передает Montsame.

В начале встречи президент подчеркнул, что удовлетворен сотрудничеством с ВОЗ и поздравил др. Такаши Касаи с назначением на пост директора регионального бюро Западной части Тихого океана и пожелал ему успехов.

Х. Баттулга отметил необходимость внесения в договор о сотрудничестве информацию о распространенных заболеваниях среди населения, суициде, причинах и способах лечения. Это такие болезни как болезни зубов, оноколические и передающиеся половым путем заболевания. Президент назвал некоторые конкретные причины - загрязнение воздуха, слабый контроль безопасности пищевых продуктов. Так как ВГХ (парламент) и правительство Монголии не предлагают конкретную политику, это должно стать главным пунктом сотрудничества с ВОЗ.

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