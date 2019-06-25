Фотографии Самарканда украсят страницы французского журнала

CA-NEWS (UZ) - Популярный французский журнал «Gala Magazine» планирует в сентябре издать специальный выпуск своего издания, который полностью будет посвящен Узбекистану. Об этом сообщил самаркандский телеканал STV.



Из более чем 100 страниц журнала 40 украсят рассказы и фотографии о историко-архитектурном наследии узбекского народа. На фоне каждой страницы будет отображаться фотографии достопримечательностей Самарканда и Бухары.

Как сообщает пресс служба Департамента по развитию туризма Самаркандской области, 23 июня съемочная группа издания посетила Самарканд и произвела съёмки архитектурных памятников старины.

«Gala Magazine» -авторитетное французское издание, посвященное моде и искусству, публикуется как в печатной, так и электронной версии 4 раза в год. Количество читателей журнала составляет более 13 млн. человек. Тираж печатной версии составляет 200 тыс. экземпляров.