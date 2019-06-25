Прокуратура Таджикистана расследует факт поджога шестилетней девочки

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура столичного района Сино приступила к расследованию факта поджога шестилетней девочки на окраине Душанбе.

В совершении этого жуткого преступления подозреваются трое несовершеннолетних детей в возрасте от 9 до 15 лет. Они находятся на свободе, сообщили местные СМИ.

Осия находится под тщательным наблюдением врачей городской клинической больницы (ожоговой) №3 города Душанбе. По словам медиков, у девочки ожоги 65% тела, из которых 45% - глубокие. Родные ребенка сообщили, что недавно она пришла в себя и рассказала, что с ней произошло. Фотима Зулфонова, бабушка Осии, сказала со слов внучки, что Осия в тот день проходила по улице, как трое подростков перекрыли ей дорогу, связали ее веревкой к оградной сетке, обложили сухой травой и подожгли. При этом ребенку приказали молчать, иначе натравят на нее собак.

«Подожгли ее и убежали. Огонь охватил одежду девочки и сжег веревку, в результате чего она освободилась и побежала к дому дяди с криком «Горю». Там уже ей помогли и вызвали врачей», - рассказала бабушка Осии.

В понедельник, 24 июня, корреспонденты Радио Озоди побывали в джамоате Чорьяккорон, где проживает девочка. Шарофат Насриддинова, классный руководитель класса, в котором учится один из подозреваемых, говорит, что этот 9-летний учащийся – очень прилежный и воспитанный. По ее словам, тот рассказал, что поджёг ребенка 15-летний Умед, который припугнул их собаками и заставил пойти с собой.

Замира Нурова, классный руководитель класса, в котором учится другой 10-летний подозреваемый, уверена, что ее ученик не совершал ничего подобного и пошел с Умедом Очилдыевым из страха перед ним. По ее словам, уже три-четыре месяца, как Умед запугивает детей собаками.

Сами мальчики утверждают, что непричастны к поджогу ребенка. Оба сообщили, что 19 июня они вышли из пришкольного лагеря, как навстречу появился Умед Очилдыев с собаками и, запугав их, заставил пойти за собой. По словам одного из мальчиков, Умед якобы сказал им, что совершил что-то плохое и если они не пойдут с ним, то «повесит» на них совершенное.

Учителя и подозреваемые ученики школы №67 обвиняют в случившемся Умеда Очилдыева, который со своей матерью проживает в джамоате Чорьяккорон. Отец ушел из семьи несколько лет назад. 24 июня мы отыскали дом Умеда и застали подростка за чисткой зуб двух собак. На наши вопросы и вопросы учителей он не реагировал и отвечать не собирался. И пригрозил, что если мы немедленно не покинем порог дома, то он натравит на нас собак. Журналист Радио Озоди успел задать вопрос: «Умед, почему ты поджёг девочку?». Тот грубо ответил: «Не задавай мне вопросов».

Его матери, Гулдасты Очилдыевой, дома не оказалось. Известно, что она работает в жилищно-коммунальном хозяйстве в одном из районов столицы. Женщина заявила изданию «Фараж», что ее старший сын находится на заработках в России, а младший сын проживает с ней и постоянно изводит ее. По ее словам, Умед учится в 8 классе школы-интернат Гиссара и в детстве получил травму головы.

«Он вообще никого не слушается. Только и знает, что носится с собаками. Вместе со своим другом взломал наш сундук, и распродал домашние вещи. Да, ворует. Не раз угрожал мне ножом. Как-то замахнулся на меня тарелкой, чуть не осталась без уха. Я обращалась к руководству района Рудаки, просила принять меры, проверить его психику, поместить в интернат для трудновоспитуемых детей, но мне ответили, что мест нет, пусть учится в школе-интернате Гиссара. И соседи жалуются на него. Не знаю, что делать. С каждым днем становится с ним труднее», - посетовала мать Умеда изданию «Фараж».