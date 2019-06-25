Узбекские депутаты предложили выплачивать пенсию гражданам, сидящим в тюрьмах

CA-NEWS (UZ) - Депутаты нижней палаты парламента Узбекистана предложили выплачивать пенсию узбекистанцам, сидящим в тюрьмах.

Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием уголовно-исполнительного законодательства». Данный документ предусматривает возможность выплаты пенсии лицам, осужденным к наказанию в виде лишения свободы и отбывающим наказание в колониях-поселениях.

«На сегодняшний день количество лиц пенсионного возраста в учреждениях по исполнению наказания, отбывающих наказание в виде лишения свободы, составляет около 1000 человек. Приостановление выплаты пенсии лицам в период отбывания наказания является ограничением не только их прав, но и лиц, находящихся на их иждивении», – сообщили местным СМИ в пресс-службе нижней палаты парламента.

К примеру, в таких странах, как Испания, Чехия, Норвегия, Франция, Португалия, Германия, Греция, Нидерланды, Швеция, Россия, Украина, Беларусь осужденные имеют право на назначение и получение пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и на других законных основаниях.

Вместе с тем, в Беларуси, России и странах ЕС существует практика удержания из части пенсии (в пределах 20%) осужденного к лишению свободы, в целях покрытия ежемесячных расходов на его содержание в учреждениях по исполнению наказания (питание, одежда, обувь и другое).