Сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смертности среди населения в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане причиной 50 процентов смертности среди населения в возрасте от 30 до 69 лет за последние три года стали сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом сообщило издание turkmen.news, со ссылкой на Добровольный национальный обзор Туркменистана, представленным Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам.

Согласно данному отчёту, первой основной причиной смертности в Туркменистане являются сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте причиной смертей становятся онкологические заболевания.

В отчёте приводятся статистические данные по онкологическим заболеваниям, которые привели к 12 процентам от общего количества смертей. Как отмечается в документе, среди мужчин это рак трахеи, бронхов и легких, рак желудка и рак печени и желчных протоков. У женщин больше смертей от таких онкозаболеваний, как рак молочной железы и рак шейки матки.

Недавно корреспондент Радио Азатлык, ссылаясь на столичных врачей, сообщал о том, что в последние годы среди туркменистанцев возросло количество сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Врачи на условиях анонимности рассказали нашему корреспонденту о том, что реальные цифры относительно этой ситуации не публикуются.

«Онкологическая больница Ашхабада переполнена пациентами. Очень много больных умирают. Но статистические данные держатся в секрете», - сообщил корреспондент Азатлыка, со ссылкой на врача ашхабадской клиники.

О том, что среди населения Туркменистана растёт число различных заболеваний, корреспонденты Радио Азатлык сообщают регулярно.

21 мая наш корреспондент, ссылаясь на нескольких столичных врачей, сообщил о том, что в Ашхабаде широко распространяются гельминтозные заболевания, при которых в кишечнике человека заводятся паразитные черви.

«Это энтеробиоз, аскариды и лямблии. Остро вопрос встал три года назад, еще больше обострился в прошлом году, а в этом заражение приняло массовый характер, особенно у детей дошкольного возраста и беременных. Причем болеют не только дети, посещающие детские заведения, но и домашние», - сообщил корреспондент Азатлыка в Ашхабаде, побеседовавший с несколькими столичными врачами.

Ссылаясь на медицинских специалистов, наш корреспондент также сообщил, что в поликлиниках не проводится специальных исследований по определению гельминтозных заболеваний.

В то же время корреспонденты и источники Радио Азатлык регулярно сообщают о том, что в медицинских учреждениях зачастую не бывает медикаментов для больных, которым удалось поставить диагноз.

13 мая корреспонденты Азатлык в Туркменистане сообщали о том, что по всей стране возникла острая нехватка инсулина, необходимого для больных диабетом. Сообщалось, что перед государственными аптеками выстраиваются длинные очереди, чтобы купить этот препарат, а в частных аптеках он вообще исчез.

Но спустя несколько недель после сообщения Азатлыка 10 июня наш корреспондент сообщил, что в государственных аптеках Ашхабада обеспечение инсулином нормализовалось.

Как пишет издание Turkmen.news, в Добровольном национальном обзоре Туркменистана приводятся и другие цифры, относящихся к здравоохранению и другим сферам в стране.

«В целом обзор составлен на основе данных, предоставленных государственными органами Туркменистана. В нем очень мало цифр, например, в подразделах «Искоренение коррупции» и «Защита прав человека» не представлено ни одной, там в основном перечисляются законодательные акты, принятые или измененные в целях улучшения ситуации в этих областях», отмечает издание.