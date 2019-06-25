Поезд «Алматы — Ташкент — Алматы» отменили из-за взрыва в воинской части

CA-NEWS (UZ) - Рейс «Алматы — Ташкент — Алматы» с прибытием и отправлением в столицу Узбекистана 25 июня отменен из-за ЧП в Арыси. Поезд «Уфа — Ташкент» — по-прежнему в Туркестане, пассажиры обеспечены водой и питанием, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Пассажиры, приобретшие билеты на этот рейс, могут вернуть его полную стоимость, обратившись в железнодорожную кассу с предоставлением проездного документа.

Представитель компании сообщил «Газете.uz», что отмена рейса связана со взрывом 24 июня на территории воинской части в Арыси в Казахстане, которая находится на пути следования этого маршрута.

Накануне в связи со чрезвычайным происшествием в Арыси в Туркестанской области Казахстана приостановлено движение 13 пассажирских поездов, в том числе «Уфа — Ташкент» (№ 382) и «Самарканд — Нур-Султан» (№ 252).

Сейчас поезд «Уфа — Ташкент» находится на железнодорожном вокзале в Туркестане и ждет разрешения для дальнейшего следования по маршруту, сообщила накануне, 24 июня, пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ситуация находится на контроле генерального консульства Узбекистана в Алматы. Пассажирам поезда предоставляются вода и питание. Дальнейшее следование поезда будет зависеть от стабилизации ситуации в Арыси, отмечается в сообщении МИДа.