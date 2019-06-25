РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Поезд «Алматы — Ташкент — Алматы» отменили из-за взрыва в воинской части

CA-NEWS (UZ) -  Рейс «Алматы — Ташкент — Алматы» с прибытием и отправлением в столицу Узбекистана 25 июня отменен из-за ЧП в Арыси. Поезд «Уфа — Ташкент» — по-прежнему в Туркестане, пассажиры обеспечены водой и питанием, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Пассажиры, приобретшие билеты на этот рейс, могут вернуть его полную стоимость, обратившись в железнодорожную кассу с предоставлением проездного документа.

Представитель компании сообщил «Газете.uz», что отмена рейса связана со взрывом 24 июня на территории воинской части в Арыси в Казахстане, которая находится на пути следования этого маршрута.

Накануне в связи со чрезвычайным происшествием в Арыси в Туркестанской области Казахстана приостановлено движение 13 пассажирских поездов, в том числе «Уфа — Ташкент» (№ 382) и «Самарканд — Нур-Султан» (№ 252).

Сейчас поезд «Уфа — Ташкент» находится на железнодорожном вокзале в Туркестане и ждет разрешения для дальнейшего следования по маршруту, сообщила накануне, 24 июня, пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ситуация находится на контроле генерального консульства Узбекистана в Алматы. Пассажирам поезда предоставляются вода и питание. Дальнейшее следование поезда будет зависеть от стабилизации ситуации в Арыси, отмечается в сообщении МИДа.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • The New York Times опубликовало расследование убийства иностранных туристов в Таджикистане летом 2018 года
  • Власти Грузии проведут выборы в 2020 году по пропорциональной системе
  • Что происходит в казахстанском городе Арысь, в котором произошел взрыв боеприпасов (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×