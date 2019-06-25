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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Арыси проводятся работы по разминированию (фото)
Предыстория: Склады с боеприпасами находились в 200 метрах от Арыси вместо положенных 3 км

CA-NEWS (KZ) -  В Арыси работают девять групп разминирования, из числа военнослужащих. Данные группы выполняют целый комплекс мероприятий по очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов, сообщает пресс-служба минобороны Казахстана.

Работы по очистке боеприпасов организованы в целях максимального освобождения от взрывоопасных предметов складов и иных мест хранения, расположенных вблизи населенных пунктов. В первую очередь проводится очистка железнодорожных путей и жилых зданий города Арысь, прилегающих к территории арсенала, в целях обеспечения безопасности жителей при их возвращении домой.

Кроме того, осуществляется разведка местности г. Арысь и технической территории арсенала с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые отслеживают работу инженерных подразделений и оповещают оперативный штаб об обнаружении взрывоопасных предметов, благодаря которым была своевременно вскрыта угроза распространения степного пожара в направлении города Шымкент. Подразделениями военной полиции организовано круглосуточное патрулирование, около 700 военнослужащих задействовано в оцеплении города.

Также на месте происшествия развернут палаточный лагерь на 1200 человек. Для организации питания развернуты пункты хозяйственного довольствия, включая полевой механизированный хлебозавод.

К сожалению, как ранее сообщалось от полученных ран погиб военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М., второго пропавшего военнослужащего нашли, сейчас он находится в лечебном учреждении.

Как ранее сообщалось, в ликвидации последствия взрыва боеприпасов задействовано около 1800 человек личного состава и более 50 единиц техники. Силами личного состава Вооруженных Сил РК проводятся мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.

Напомним, в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв, жители были эвакуированы.

Из-за взрыва боеприпасов в Арыси погибли 2 человека, 165 пострадали.

Военно-следственное управление МВД РК возбудило уголовное дело по факту ЧП в городе Арысь, сообщили в пресс-службе ведомства.
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