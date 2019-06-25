В Узбекистане артисты запустили челлендж ради освобождения Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане представители эстрады и шоу-бизнеса запустили челлендж с пожеланиями об освобождении из тюрьмы старшей дочери первого президента Гульнары Каримовой.

Как сообщили местные СМИ, деятели шоу-бизнеса опубликовали фотографию Гульнары Каримовой и написали слова поддержки в её адрес.

Артисты желают в своих комментариях крепкого здоровья Гульнаре Каримовой и скорейшего возвращения домой.

В челлендже уже приняли участие актер и певец Жахонгир Позилжонов, певица Зиёда и актриса Халима Ибрагимова.

Напоминаем, что ранее сама Гульнара Каримова, как она выразилась сама "впервые за 6 лет", обратилась к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой простить ее и дать возможность вернуться к детям. В ответ Каримова пообещала не претендовать на $686 млн, находящихся в зарубежных банках и замороженных в рамах уголовного дела.

Накануне, 24 июня, правительственный портал Швеции опубликовал заявлении, в котором сообщает, что вернёт Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков ($133 миллиона), которые были изъяты в ходе расследования по делу старшей дочери экс-президента.





