В Узбекистане артисты запустили челлендж ради освобождения Гульнары Каримовой

- Узбекистан, общество
- 15:08, 25 июня 2019
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|Продолжение: «Я изменилась»: Гульнара Каримова просит прощения и отказывается от $686 млн в зарубежных банках
|Предыстория: Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане представители эстрады и шоу-бизнеса запустили челлендж с пожеланиями об освобождении из тюрьмы старшей дочери первого президента Гульнары Каримовой.
Как сообщили местные СМИ, деятели шоу-бизнеса опубликовали фотографию Гульнары Каримовой и написали слова поддержки в её адрес.
Артисты желают в своих комментариях крепкого здоровья Гульнаре Каримовой и скорейшего возвращения домой.
В челлендже уже приняли участие актер и певец Жахонгир Позилжонов, певица Зиёда и актриса Халима Ибрагимова.
Напоминаем, что ранее сама Гульнара Каримова, как она выразилась сама "впервые за 6 лет", обратилась к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой простить ее и дать возможность вернуться к детям. В ответ Каримова пообещала не претендовать на $686 млн, находящихся в зарубежных банках и замороженных в рамах уголовного дела.
Накануне, 24 июня, правительственный портал Швеции опубликовал заявлении, в котором сообщает, что вернёт Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков ($133 миллиона), которые были изъяты в ходе расследования по делу старшей дочери экс-президента.