В МИД Ирана назвали закрытым путь дипломатии с США

- Азия и мир, политика
- 15:11, 25 июня 2019
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- Обновлено: 15:17, 25 июня 2019
CA-NEWS (CA) - Министерство иностранных дел Ирана отреагировало на решение США ввести санкции в отношении верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и министра иностранных дел Исламской республики Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters.
«Эти санкции – окончательное закрытие возможностей для дипломатии», - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави.
«Безрассудная администрация Трампа ломает устоявшиеся международные механизмы обеспечения мира и безопасности», - добавил он.
О введении персональных санкций против аятоллы Белый дом объявил накануне. В Вашингтоне такое решение объяснили инцидентом на прошлой неделе, когда ПВО Ирана сбили американский разведывательный дрон, передает РБК.
Санкции Зарифа пока не введены, однако в Вашингтоне заверили, что это произойдет на неделе.
Помимо этого глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал заблокировать активы Ирана на миллиарды долларов, а также внести в санкционный список руководителей ВМС Исламской республики, командующих сухопутными войсками и аэрокосмическими силами.