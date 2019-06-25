В МИД Ирана назвали закрытым путь дипломатии с США

CA-NEWS (CA) - Министерство иностранных дел Ирана отреагировало на решение США ввести санкции в отношении верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и министра иностранных дел Исламской республики Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters.

«Эти санкции – окончательное закрытие возможностей для дипломатии», - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави.

«Безрассудная администрация Трампа ломает устоявшиеся международные механизмы обеспечения мира и безопасности», - добавил он.

О введении персональных санкций против аятоллы Белый дом объявил накануне. В Вашингтоне такое решение объяснили инцидентом на прошлой неделе, когда ПВО Ирана сбили американский разведывательный дрон, передает РБК.

Санкции Зарифа пока не введены, однако в Вашингтоне заверили, что это произойдет на неделе.

Помимо этого глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал заблокировать активы Ирана на миллиарды долларов, а также внести в санкционный список руководителей ВМС Исламской республики, командующих сухопутными войсками и аэрокосмическими силами.