«Если я не выживу, родители, я вас люблю», - военнослужащий из Арыси объяснил, почему записал такое видео

CA-NEWS (KZ) - Герой нашумевшего видео — военнослужащий из Арыси, который под звуки разрывающихся снарядов записал видеообращение к родителям, рассказал, как, почему и при каких условиях был сделан ролик, передает Tengrinews.kz.

27-летний Исатай Алибаев родом из Алматы. Он женат и четыре месяца назад стал отцом, родилась дочь. В армию его призвали в 2011 году, за восемь лет он дослужился до звания лейтенанта.

⠀

Исатай рассказывает, что в первые минуты было сложно понять, что происходит. Как признается парень, было полное ощущение, что началась полномасштабная бомбардировка.

⠀

«Это все произошло ориентировочно в 9.15-9.20. Снаряды летят, все это взрывается, ударная волна. Как будто нас бомбят. Прячешься в каком-либо опорном пункте, а он не выдерживает и сыплется. Все валится, шатается. Мы чудом спаслись, потому что осколки летели на расстоянии двух-трех метров», — рассказывает Исатай.

⠀

Лейтенант Алибаев признается, что в момент, когда на расстоянии нескольких метров начали взрываться снаряды, он решил, что умрет. Последним и единственным желанием было сказать родителям, как он их любит. Так Исатай записал видеоролик, облетевший весь Казнет и не только.

⠀

«Представьте, там можно было умереть в любую минуту, в любую секунду. Перед смертью, в минуты смертельной опасности, я искренне прощался с родителями и говорил, что люблю их. Но потом взял в себя в руки. Вспомнил свою присягу, свою форму. Вспомнил свое звание, кто я, что я и что должен делать. И, особо не думая, решил, раз я уже почти умер, то нужно перед смертью спасти тех, кого возможно. Подумал: «Нельзя паниковать».

⠀

«Дальше уже начал делать все по установленному. Я начал помогать гражданским, эвакуировать их. Записал несколько других видео. Сколько аварий было из-за этой паники. Мне пришлось пользоваться матом, кричать. Останавливал машины, чтобы хотя бы гражданских забрали. Потом начал смотреть, есть ли кто еще или нет. Кто остался, кто не остался… Каждый человек имеет свой страх, но нужно просто его перебороть. Мама моя 1967 года рождения, отец 1966-го. Мама у меня врач-статистик, в больнице работает. Отец предприниматель», — говорит Исатай Алибаев.

Напомним, в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв, жители были эвакуированы.

Из-за взрыва боеприпасов в Арыси погибли 2 человека, 165 пострадали.



Военно-следственное управление МВД РК возбудило уголовное дело по факту ЧП в городе Арысь, сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент в городе проводятся работы по разминированию.