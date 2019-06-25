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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в ближайшие дни вынесут решение по делу экс-генпрокурора Рашитжона Кадирова

CA-NEWS (UZ) -  Приговор по делу бывшего генпрокурора Рашитжона Кадирова будет вынесен «на днях», сообщает издание Gazeta.uz.

«Уголовное дело в отношении Рашитжона Кадирова и других, по которому проходит всего 13 человек, рассматривается Ташкентским городским судом [по уголовным делам], на сегодня состав суда находится в совещательной комнате. Решение будет оглашено на днях», — сказал заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Холмумин Ёдгоров на брифинге во вторник.

На заседание в день оглашения приговора СМИ допущены не будут, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме и имеет гриф секретности, отметил Холмумин Ёдгоров. По оглашении судебного решения Верховный суд объявит об этом в СМИ и даст комментарии.

Точная дата вынесения решения неизвестна, потому что «суд находится в совещательной комнате и никто не имеет туда доступа», пояснил представитель Верховного суда. По данным источников «Газеты.uz», «прения сторон завершились неделю назад».

Рашиджон Кадыров был арестован в феврале 2018 года. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки»).

В июне прошлого года Генпрокуратура сообщила, что обвинения по делу экс-генпрокурора предъявлены 24 лицам.

Суд по делу Рашида Кадырова и остальных 12 экс-чиновников, привлеченных к уголовной ответственности в качестве его сообщников, начался 7 января этого года в Юнусабадском районном суде по уголовным делам Ташкента. Процесс проходит в закрытом режиме.

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