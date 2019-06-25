В Душанбе подросток покончил с собой, прыгнув с крыши 12-этажного дома

CA-NEWS (TJ) - Таджикская журналистка Шахназ Комилзода опубликовала в своем Фейсбуке две фотографии с места самоубийства подростка в столице Таджикистана.

Как сообщает Шахназ Комилзода, утром 25 июня подросток примерно 14-15 лет выбросился с крыши 12-этажного дома.

Причины самоубийства не известны. Автор в ответ на вопрос одного из пользователей написала, что мать подростка вела неправильный образ жизни.

По полученной сайтом "Ахбор” информации, подросток был из неблагополучной семьи, его мать и бабушка злоупотребляли алкоголем.

"Берегите своих детей!” – этими словами заканчивает Шахназ Комилзода свой пост.

Радио Озоди сообщило, что подростка зовут Фуркат Алимов, он в этом году закончил 8-й класс в школе номер 16. Трагедия случилась в одном из домов у поворота на аэропорт в Шохмансурском районе. По информации издания, труп Фурката отправлен на экспертизу и прокуратура Шохмансурского района уже приступила к расследованию этого инцидента.

Татяна Алимова, мать Фурката сообщила, что его сын начиная с мая, после одного инцидента в школе стал избегать всех и замкнулся в себе: "В конце мая как-будто подрались вместе с группой учеников в школе. После этого Фуркату пригрозили, что доведут его дело до суда и отправят в колонию. Он все время думал об этом. Но старался самостоятельно решить свою проблему...”.