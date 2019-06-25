ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую вернуть российскую делегацию

CA-NEWS (CA) - Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи. Это открывает возможность для возвращения в ПАСЕ российской делегации. Делегация уже в Страсбурге, передает BBC.



Резолюцию приняли после обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер, за нее проголосовали 118 делегатов, против были 62, воздержались 10 человек.

17 мая комитет министров Совета Европы принял заявление, согласно которому государства должны иметь "равноправное участие в ПАСЕ". Тогда же министры сообщили, что все делегации могут принять участие в июньском заседании ассамблеи, на котором пройдут выборы генсекретаря Совета Европы.

Министры отмечали, что уплата взносов в бюджет ПАСЕ - одно из основных обязательств государств-членов. Россия взносов не платит. Она лишилась полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и ситуации на Украине.

Принятая на заседании ассамблеи резолюция вносит поправки в регламент ПАСЕ и исключает возможность лишать любую делегацию права голоса, как и предлагал комитет министров Совета Европы.

Сессия ПАСЕ началась в напряженной обстановке. Члены украинской делегации хотели изменить повестку дня.

К тексту резолюции было внесено 200 поправок. Их предлагали Украина, Грузия и Британия. Рассмотрение резолюции заняло больше восьми часов и в итоге затянулось до ночи.

После рассмотрения около трети из них была одобрения только одна техническая поправка, после чего депутаты ушли на перерыв.

Глава украинской делегации Владимир Арьев укорял делегатов за то, что над авторами поправок подшучивают, передает Интерфакс. После чего председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье попросила делегатов принять эту претензию к сведению.

Кроме того, Арьев писал в "Фейсбуке", что "если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать". После голосования руководитель украинской делегации написал: "ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору". "Позор", - добавил он.

"Мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии, - сказала Интерфаксу и.о. главы комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова. - И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно".

ПАСЕ без России

В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции в отношении России. В знак протеста делегация России отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и сообщила о том, что возвращение к полноценной работе в ПАСЕ возможно только после восстановления всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций.

В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

Взнос составляет порядка 30 млн евро (2,1 млрд рублей). В российском бюджете на 2019 год не были заложены средства на этот взнос.

Последний транш в размере 10 млн евро поступил от России в феврале 2017 года.

В июне 2019 года истекают те самые два года невыплат, после которых организация может поднять вопрос о членстве России. Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд неоднократно ссылался на этот пункт устава, но прямо не говорил о подготовке к исключению.

По решению ПАСЕ, которое было принято в январе 2015 года, делегация России лишена права голоса.

Кроме того, россияне не могут быть докладчиками в ПАСЕ, участвовать в наблюдении за выборами в других странах и представлять ассамблею в международных организациях. Помимо этого, россиянам запрещено занимать руководящие посты в органах ПАСЕ.

Российская сторона требовала восстановления ее представителей в правах и исключения из регламента ПАСЕ возможности ограничивать полномочия национальных делегаций. Москва согласилась возобновить выплату взносов только после снятия ограничения с работы ее делегации.

В случае исключения из Совета Европы Россия автоматически перестала бы быть членом не только Парламентской ассамблеи, но и таких организаций, как Европейский суд по правам человека и Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия).