«Она бежала и кричала «горю» - подробности поджога подростками 6-летней девочки в Таджикистане

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CA-NEWS (TJ) - Прокуратура столичного района Сино приступила к расследованию факта поджога шестилетней девочки на окраине Душанбе. Этот вопиющий случай потряс многих таджикистанцев.

В совершении этого жуткого преступления подозреваются трое несовершеннолетних детей в возрасте от 9 до 15 лет. Они находятся на свободе, передает "Ахбор".

В понедельник, 24 июня, журналисты побывали в джамоате Чорьяккорон, где проживает девочка – на устах местных жителей исключительно этот случай. В сельской школе № 67, несмотря на каникулы, большинство учителей были на рабочих местах. Они сказали в беседе с Радио Озоди, что не верят, что их воспитанники могли совершить подобное.

Учителя и подозреваемые ученики школы №67 обвиняют в случившемся Умеда Очилдыева, который со своей матерью проживает в джамоате Чорьяккорон. Отец ушел из семьи несколько лет назад.

24 июня журналисты отыскали дом Умеда и застали подростка за чисткой зубов двух собак. На вопросы он не реагировал и пригрозил, что натравит собак. Журналист Радио Озоди успел задать вопрос: «Умед, почему ты поджёг девочку?». Тот грубо ответил: «Не задавай мне вопросов».

Его матери, Гулдасты Очилдыевой, дома не оказалось. Известно, что она работает в жилищно-коммунальном хозяйстве в одном из районов столицы. Женщина заявила изданию «Фараж», что ее старший сын находится на заработках в России, а младший сын проживает с ней и постоянно изводит ее. По ее словам, Умед учится в 8 классе школы-интернат Гиссара и в детстве получил травму головы.

«Он вообще никого не слушается. Только и знает, что носится с собаками. Вместе со своим другом взломал наш сундук, и распродал домашние вещи. Да, ворует. Не раз угрожал мне ножом. Как-то замахнулся на меня тарелкой, чуть не осталась без уха. Я обращалась к руководству района Рудаки, просила принять меры, проверить его психику, поместить в интернат для трудновоспитуемых детей, но мне ответили, что мест нет, пусть учится в школе-интернате Гиссара. И соседи жалуются на него. Не знаю, что делать. С каждым днем становится с ним труднее», - посетовала мать Умеда изданию «Фараж».

Несколько жителей джамоата Чорьяккорон также сообщили, что сомневаются в психическом здоровье Умеда Очилдыева. Но руководство сельской больницы заявило, что подросток здоров и не числится в списке психических больных.

Тем временем Осия находится под тщательным наблюдением врачей городской клинической больницы (ожоговой) №3 города Душанбе. По словам медиков, у девочки ожоги 65% тела, из которых 45% - глубокие. Родные ребенка сообщили, что недавно она пришла в себя и рассказала, что с ней произошло. Фотима Зулфонова, бабушка Осии, сказала со слов внучки, что Осия в тот день проходила по улице, как трое подростков перекрыли ей дорогу, связали ее веревкой к оградной сетке, обложили сухой травой и подожгли. При этом ребенку приказали молчать, иначе натравят на нее собак.

«Подожгли ее и убежали. Огонь охватил одежду девочки и сжег веревку, в результате чего она освободилась и побежала к дому дяди с криком «Горю». Там уже ей помогли и вызвали врачей», - рассказала бабушка Осии.

По ее словам, на сегодняшний день состояние внучки немного улучшилось, но по-прежнему остается тяжелым. Она говорит, что подростки были не из их села и она не знает, почему они это сделали.

По мнению психологов, если следствие установит причастность трех несовершеннолетних к поджогу девочки, то есть повод для серьезного беспокойства. Психолог Шамъигул Аминова сказала, что дети и подростки, столкнувшиеся в своей жизни с семейным насилием, становятся психически неуравновешенными. «Дети, видевшие в семье насилие и жестокость, воспринимают это как нормальное явление. Возможно, когда-нибудь перед его глазами связывали мать, и этот эпизод отпечатался в памяти подростка», - предположила собеседница.

Данное дело расследуется прокуратурой района Сино. Правоохранители также отказываются от комментариев, ссылаясь на продолжающееся следствие.

Этот вопиющий случай вызвал бурю возмущения в социальных сетях. Некоторые пользователи назвали это результатом безнравственности и жестокости подрастающего поколения и отсутствия надлежащего контроля за детьми.