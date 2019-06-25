Касым-Жомарт Токаев встретился с первым президентом Монголии

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с первым президентом Монголии Пунсалмаагийн Очирбатом. В ходе встречи Токаев отметил близкие отношения между Казахстаном и Монголией, историческую общность народов двух стран, передает Акорда.



- Наше сотрудничество с Монголией плодотворно развивается, ведется совместная работа в рамках международных организаций. Есть взаимные договоренности деловых кругов наших стран по реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса и горнодобывающей индустрии, - сказал Глава государства.

В свою очередь Пунсалмаагийн Очирбат поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием пост президент Казахстана и пожелал успехов в его деятельности.