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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев встретился с первым президентом Монголии

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с первым президентом Монголии Пунсалмаагийн Очирбатом. В ходе встречи Токаев отметил близкие отношения между Казахстаном и Монголией, историческую общность народов двух стран, передает Акорда.

- Наше сотрудничество с Монголией плодотворно развивается, ведется совместная работа в рамках международных организаций. Есть взаимные договоренности деловых кругов наших стран по реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса и горнодобывающей индустрии, - сказал Глава государства.

В свою очередь Пунсалмаагийн Очирбат поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием пост президент Казахстана и пожелал успехов в его деятельности.

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