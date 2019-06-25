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  25 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Испании
Продолжение: Видео — Потомок кыргызских биев стал первым тренером братьев Кличко

CA-NEWS (CA) -  Бывший украинский боксер Владимир Кличко был спасен с загоревшейся яхты в Испании, передает Lenta.ru.

По информации источника, судно двигалось с острова Ибица на Мальорку, когда начался пожар. Кличко находился на яхте с родными и друзьями, все они были спасены испанской береговой охраной. Отмечается, что по предварительной информации загорелось машинное отделение яхты.

Сам Кличко в комментарии Bild заявил, что для него и его спутников все закончилось хорошо благодаря работе команды яхты и испанской службы спасения.

Кличко — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, на его счету 14 успешных защит. В последний раз он выходил на ринг в апреле 2017-го. Тогда украинец уступил британцу Энтони Джошуа, после чего объявил об уходе из спорта. Всего в профессиональном боксе Кличко одержал 64 победы и потерпел 5 поражений.

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