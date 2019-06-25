Российские бронеавтомобили обошли американские аналоги на соревнованиях в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Бронеавтомобили с повышенной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected) "Тайфун-К" российского производства превзошли боевики M-ATV в ходе сравнительных испытаний, проведенных вооруженными силами Узбекистана. Об этом ТАСС в ходе 5-го Международного военно-технического форума "Армия-2019" сообщил узбекский военно-дипломатический источник.

"Проведенные испытания показали, что российская машина отличается большей ремонтопригодностью, топливной эффективностью и боеготовностью. M-ATV, в частности, не очень успешно может применяться в горах, так как ее надежность и стоимость эксплуатации ощутимо выше по сравнению с российским образцом. У нее также меньше показатели мобильности и хуже возможности по перевозке людей и грузов", - сообщил узбекский источник, добавив, что вышеупомянутые бронемашины эксплуатируются в базовой версии без какого-либо боевого модуля.

По словам источника, ранее вооруженные силы Узбекистана получили несколько единиц бронемашин российского производства К-53949 "Тайфун-К", которые были переданы подразделениям специального назначения. "Эти бронемашины эксплуатируются в базовой версии без какого-либо боевого модуля" - добавил источник.