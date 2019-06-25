В ООН обеспокоены решением правительства Мьянмы отключить интернет

CA-NEWS (CA) - Решение правительства Мьянмы отключить интернет в конфликтных зонах в штатах Ракхайн и Чин может привести к негативным последствиям в сфере прав человека, а также помешать мониторингу гуманитарной обстановки. Об этом 24 июня заявила Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Мьянме Янгхи Ли, передает служба новостей ООН.



«В регионе нет доступа к источникам информации, деятельность гуманитарных организаций в конфликтных зонах ограничена, весь регион отрезан от внешнего мира, – сказала Ли. – Я беспокоюсь за гражданское население, у которого нет никакой возможности выйти на связь с людьми как в самом регионе, так и за его пределами».

20 июня Министерство транспорта и связи Мьянмы выпустило указ, обязав всех операторов мобильной связи временно приостановить предоставление мобильных интернет-услуг. В министерстве заявили, что интернет используются для координации нелегальной деятельности.

По данным ООН, днем ранее вооруженные силы Мьянмы атаковали город Минбья в центральном Ракхайне. За этим последовал обстрел военного корабля «Армией спасения рохинджа Аракана» в порту Ситуэ – столице Ракхайна, в результате которого погибли и получили ранения несколько человек. Обе стороны конфликта в Мьянме, подчеркивают в ООН, нарушают права человека и международное гуманитарное право.

«Нам поступают сообщения о том, что теперь вооруженные силы проводят «операцию по зачистке» территории, под прикрытием которой, как мы все уже знаем, могут совершаться чудовищные нарушения прав человека и преступления против мирного населения, – сказала Ли. – Мы не должны забывать о том, что это те же самые вооруженные силы, которые до сих пор не были привлечены к ответственности за зверства, совершенные против рохинджа в штате Ракхайна два года назад».

Конфликт между вооруженными силами Мьянмы и «Армией спасения рохинджа Аракана» продолжается с конца 2018 года. За несколько месяцев 35 тысяч человек покинули свои дома, десятки были убиты и ранены.