«Lufthansa» с ноября 2019 года прекращает авиасообщение с Ашхабадом

CA-NEWS (TM) - Немецкая авиакомпания «Lufthansa» с ноября 2019 года прекращает авиасообщение с Ашхабадом. Об этом Азатлыку сообщили 25 июня в компании Lufthansa.

По словам официального представителя компании по Европе, Ближнему Востоку и Африке Неда Джаафари, авиакомпания «Lufthansa» полностью прекращает рейсы из Франкфурта в Ашхабад с 26 октября этого года, а последний рейс из Ашхабада во Франкфурт будет совершён 31 октября.

В интервью Азатлык официальный представитель компании Джаафари рассказал о причинах прекращения полётов Lufthansa в Ашхабад.

По его словам, авиарейсы, совершаемые в Ашхабад, перестали быть рентабельными.

Джаафари отметил, что самолёты компании «Lufthansa» по маршруту Франкфурт – Ашхабад летали транзитом через Баку. Начиная с ноября, по словам Джаафари, сохранятся только полёты в Баку.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa начала совершать рейсы Франкфурт – Ашхабад в 1996 году.

По словам пассажиров рейсов из Ашхабада во Франкфурт спрос на полеты в этом направлении действительно был низким.

Радио Азатлык 25 июня побеседовал с одним из туркменистанцев, регулярно летавшим из Ашхабада во Франкфурт.

Наш собеседник, который в данное время проживает в Европе, на условиях анонимности рассказал о том, что в последний раз во время полёта из Ашхабада в Баку с ним в самолёте были только два пассажира.

Представитель компании Джаафари в интервью пояснил, что тем пассажирам, которые уже приобрели билеты на даты после 1 ноября 2019 года, будут предложены варианты перелётов другими авиакомпаниями.

Он добавил, что в данное время не может определённо сказать, рейсы каких авиакомпаний будут предложены этим пассажирам.

Как известно, до этого национальная компания «Türkmenhowaýollary» (Туркменские авиалинии) также совершала рейсы по маршруту Ашхабад – Франкфурт – Ашхабад.

Но в феврале этого года полёты самолётов Туркменской национальной авиакомпании в Великобританию, Германию, Францию и другие страны Европейского Союза были запрещены. Как сообщил правительственный портал Великобритании «Gov.uk», 4 февраля Европейское агентство авиационной безопасности внесло в черный список «Туркменские авиалинии» и запретило полеты самолетов авиакомпании как в страны ЕС, так и транзитные перелеты над территорией Евросоюза.

Вскоре после этого национальная туркменская авиакомпания «Туркменховаёллары» обратилась к «Lufthansa Consulting» за помощью в устранении недостатков для соответствия международным стандартам воздушной безопасности.