Американское издание Random house опубликует книгу о президенте Монголии

CA-NEWS (MNG) - Американская компания «Penguin Random House» заключила договор об издании романа «Санкара» и книги «Президент Баттулга, которого я знаю» известного монгольского писателя, публициста Д.Турмунха на английском и китайском языках, передает Mongolnow.

Издательская компания больше заинтересовалась книгой о главе монгольского государства и обратилась к писателю с предложением о добавлении ещё одной главы в биографии президента Монголии. Согласно договору, 20 тысяч экземпляров книг на двух языках попадут на руки читателей всего мира в начале следующего года.

Книга о президенте Х.Баттулге была написана в 2015 году и была переведена на английский и русский языки, а роман «Санкара» опубликован в 2018 году.

Random House - американский издатель книг и крупнейший в мире издатель в мягкой обложке с широким интересом. С 2013 года он входит в состав Penguin Random House, который принадлежит немецкому медиа-конгломерату Bertelsmann и британской глобальной образовательной и издательской компании Pearson PLC