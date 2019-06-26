В тюрьмах Душанбе предотвратили массовые беспорядки, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Около 20 заключенных тюрьмы № 1 в городе Душанбе были намерены устроить массовые беспорядки в исправительном учреждении, сообщил Радио Озоди источник в ГУИУН Минюста Таджикистана.

О подготовке к организации беспорядков в первой тюрьме, по словам источника, стало известно в результате проверки, которая была проведена в исправительном учреждении после бунта в вахдатской колонии. В тюрьме в Вахдате в ночь на 19 мая произошли беспорядки, в результате которых погибли 32 человека, в том числе трое охранников.

«Двадцать заключенных, которые хотели устроить бунт в первой тюрьме, переведены в отдельное помещение. Все они осуждены к длительным срокам заключения за членство в экстремистских организациях. К бунту заключенные подготовились основательно – в тайнике были обнаружены арматура и куски железа», - сообщил сотрудник Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста Таджикистана на условиях анонимности.

Руководство ГУИУН не подтвердило и не опровергло информацию о подготовке к организации беспорядков в столичной тюрьме.

Тем временем, по словам другого источника, беспорядки могли вспыхнуть и в тюрьме № 7, также расположенной в Душанбе. «В седьмой тюрьме предотвратили бунт заключенных. Насколько мне известно, вина задержанных пока не доказана, но у следователей есть веские улики против заговорщиков. Задержаны и «эмиры» групп, которые готовились к беспорядкам», - отметил источник.

​Бунт в колонии строгого режима в Вахдате произошел в ночь на 19 мая. По официальной версии, его устроили сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ): они напали на охранников, убив трех человек, а затем устроили бойню среди других заключенных. Несколько человек, в том числе приверженец суфизма Саидмахдихон Сатторов (Шейх Темур), бывшие оппозиционеры Саид Киёмиддин Гози и Саттор Каримов были обезглавлены, десятки избиты и ранены. Мятежники также подожгли медицинскую часть тюрьмы.

Однако оппоненты таджикистанских властей не верят в официальную версию произошедшего. Национальный Альянс Таджикистана (НАТ), в который входит и запрещенная в республике Партия исламского возрождения (ПИВТ), призвал в кратчайшие сроки создать независимую международную следственную комиссию с участием представителей правительства Таджикистана, гражданского общества, семей и родственников жертв недавних событий, а также представителей ООН и Международного комитета Красного Креста.