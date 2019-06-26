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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанский боксер плеснул воду в лицо журналисту за вопрос: ваша жена не ушла бы от вас? (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Казахстанский профи-боксер Мадияр Ашкеев (12-0, 6 КО) не сдержал эмоций во время интервью с программой "Уақыт көрсетеді" ("Время покажет"), передает Vesti.kz.

На 25-й минуте интервью ведущий поднял вопрос про опасность профессии боксера. Он вспомнил историю российского супертяжеловеса Магомеда Абдусаламова, который в ноябре 2013 года после поражения от кубинца Майка Переса оказался в коме и до сих пор не вернулся к нормальной жизни.

Супруга Абдусаламова, Баканай, не оставила его в беде и не теряет надежды поставить мужа на ноги. В сентябре 2017 года семья боксера добилась компенсации в 22 миллиона долларов от штата Нью-Йорк за врачебную ошибку.

"Если бы на месте Магомеда были вы, ваша жена не ушла бы от вас?" - спросил журналист у Ашкеева, после чего получил стакан воды в лицо.

Боксер остановил интервью, а журналист пытался убедить, что между ними откровенный мужской разговор.

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