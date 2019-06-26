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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Журналистам показали Арысь после взрыва (видео)

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане журналистам показали Арысь после взрыва. Съемочная группа первого канала “Евразия” показывает кадры города, но не той части, которая пострадала больше всего. Там сейчас работают военные и спасатели.

Пока угроза новых взрывов не будет сведена на нет, в город возвращаться нельзя. Это опасно. До этого людям придется жить у родных, друзей или в специальных эвакуационных пунктах. Базовые бытовые условия организованы государством.

«Военные собрали с 16 улиц Арыси 70 не разорвавшихся снарядов. Многие находятся в домах. Не надо пробираться сейчас в город, даже за документами», - сообщает советник акима Туркестанской области Сакен Калмаханов.

Несмотря на опасность, некоторые жители пытаются пробиться через оцепление, чтобы забрать вещи и документы, сообщает телеканал "Астана".

У въезда в город выставлены несколько постов, где круглосуточно дежурят военные. Некоторые жители пытались прорвать колонну. Они хотят забрать свои вещи и документы. В МВД предупреждают, что по-прежнему сохраняется угроза взрывов, но людей это не останавливает.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выразил соболезнования главе Минобороны Казахстана Нурлану Ермекбаеву в связи с трагедией в Арыси.
О телефонном разговоре глав оборонных ведомств двух стран сообщает РИА Новости.

Так, министр обороны России предложил оказать помощь в ликвидации последствий пожара на месте ЧП.

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