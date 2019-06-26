СМИ: Блогерам и представителям шоу-бизнеса дана команда писать просьбы о помиловании Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) - 24-25 июня некоторые видные деятели узбекского шоу-бизнеса в социальных сетях начали восхвалять старшую дочь покойного президента Гульнару Каримову и просить о её скорейшем освобождении.

Как сообщил один из ташкентских блогеров, представители шоу-бизнеса и блогеры получили специальные инструкции по этому поводу от представителей администрации президента, пишет centralasian.org.

Блогер на условиях анонимности сообщил, что кампания направлена на подготовку общественности к освобождению Гульнары Каримовой и формирование позитивного отношения к этому возможному событию.

Солист группы "Божалар" Джахонгир Позилжонов опубликовал в соцсетях фотографию с Гульнарой Каримовой в окружении своей семьи и оставил комментарий: «Мы скучаем по вам, желаем скорейшего возвращения домой и крепкого здоровья».

В конце этого поста Позилжонов тегнул аккаунт в Instagram Гульнары Каримовой и её дочери Иман Каримовой.

Актриса Халима Ибрагимова также присоединилась 25 июня в Instagram к тем, кто начал писать оды в честь Каримовой. Актриса выложила фотографию Гульнары и написала: «Пусть Аллах поддержит вас. Желаю возвращения к детям, здоровья вам и сил. У вас много тех, кто молится за вас, Вы мой кумир». Халима Ибрагимова также в своём комментарии тегнула Иман Каримову и Гульнару Каримову.

Сообщение Халимы, получившее лайки от 10 тысяч из 1, 6 миллионов подписчиков в Instagram, исчезло пару несколько часов.

К челленджу ради освобождения Гульнары Каримовой 25 июня присоединились в соцсетях несколько других известных представителей шоу-бизнеса, таких как Шахзода Матчонова, Зиёда, Далер Субхонов, Дильфуза Кадырова, и другие.

Некоторые из них написали: «Слава Аллаху, чтобы наши мольбы были услышаны». Другие стали торжествовать со словами: «Ура! Она скоро вернется!».

Один из блогеров сообщил, что блогерам и представителям шоу-бизнеса, ведущим особо активную деятельность в социальных сетях и имеют много фоловеров, был дан устный приказ «сверху» писать просьбы об освобождении Гульнары Каримовой.

Этот блогер уточнил, что под словом «сверху» имеется ввиду полномочная организация, находящаяся в составе администрации президента и её руководитель.

По словам блогера, задача заключается в том, чтобы «подготовить» общественность к освобождению Гульнары Каримовой и формирование общего мнения, что её просьбы к народу о прощении «были восприняты положительно».

Чиновники государственного учреждения «Узбекконцерт», выдающего лицензии на право осуществления концертно-зрелищной деятельности для узбекских деятелей культуры и искусства, не смогли ответить на вопрос, была ли это скоординированная кампания для освобождения Гульнары Каримовой или же чистая случайность.

«Мы не давали такого приказа. Мы не имеем к этому никакого отношения. Если они пишут о Гульнаре Каримовой, это не их личное мнение и не имеет к ним никакого отношения», - сказал сотрудник отдела лицензий «Узбекконцерта».

Напомним, что адвокат Каримовой из Швейцарии Грегуар Манжа 15 июня написал в Twitter, что навестил свою подзащитная в колонии Зангиоты и что ее здоровье вызывает у него опасения.

После последней встречи с адвокатом было обнародовано обращение Гульнары Каримовой к народу и президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой о прощении. В обращении Гульнара пишет, что готова сотрудничать с правительством в возвращении её замороженных денежных активов в Узбекистан и просит взамен об амнистии.