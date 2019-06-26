В Турции ликвидировали Ассоциацию солидарности и помощи студентам из Туркменистана. Ее основателем и лидером был Омрузак Умаркулиев

CA-NEWS (TM) - Власти турецкого города Османие ликвидировали Ассоциацию солидарности и помощи студентам из Туркменистана, созданной Омрузаком Умаркулиевым – студентом второго курса университета Горкут Ата. Молодого человека по сообщениям СМИ, год назад обманным путем заманили в Туркменистан и, осудили на длительный срок.

Редакция turkmen.news располагает копией письма-уведомления мэрии г. Османие от 14 января 2019 года, основанного на решении суда. Несмотря на то, что ликвидация произошла согласно Закону об ассоциациях, предписывающего проведение регулярных собраний учредителей, по сведениям источников turkmen.news, к закрытию ассоциации приложило руку посольство Туркменистана в Анкаре.

«После того, как Омрузака взяли, сотрудники туркменских спецслужб в костюмах дипломатов провели огромную работу, чтобы убедить власти города, судебные органы и прокуратуру в том, что ассоциация туркменских студентов якобы занималась политикой под прикрытием оказания помощи друг другу», — сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

По его словам, дипломаты ссылались на показания Омрузака, добытые непонятно каким способом. Помимо этого, во время каждой встречи с представителями турецких властей они подчеркивали, что продолжающаяся деятельность ассоциации, якобы спонсируемая из Европы, нанесет вред отношениям двух стран.

Давление оказывалось и на одного из семи учредителей ассоциации – турецкого подданного Бестами Эрдема. Этот пожилой человек является руководителем конфедерации туркменских кочевников, перебравшихся, как считается, на территорию современной Турции около 200 лет назад.

«Ему открытым текстом заявили: если хочешь и дальше сохранять отношения с Туркменистаном, поддерживать культурные связи с исторической родиной, то закроешь свою ассоциацию», — сообщил источник turkmen.news.

В 2018 году по инициативе посольства Туркменистана в Турции и лично консула Мурада Акмамедова Омрузаку Умаркулиеву было предложено поучаствовать в предвыборных мероприятиях в Ашхабаде. В феврале он прилетел в Туркменистан вместе с Азатом Джеппаровым (на фото слева) – якобы представителем туркменских студентов в консульстве Туркменистана, а на самом деле – внештатным сотрудником Министерства национальной безопасности.

Приглашение в Ашхабад в преддверии парламентских выборов в действительности было ничем иным, как ловушкой, целью которой было заманить молодого активиста на родину, чтобы здесь предать закрытому суду и осудить на длительный срок, пишет turkmen.news. Никаких достоверных сведений о том, за что и на сколько его могли осудить, нет. Радио Азатлык предполагает, что О. Умаркулиева осудили на 20 лет лишения свободы.

В середине мая 2018 года в Дейнауском этрапе Лебапского велаята скончался Ширинбай Умаркулиев – отец Омрузака, не вынесший произошедшего с его сыном. На оставшихся членов семьи местные власти оказывали давление. В частности, матери Омрузака Кызларгуль, работающей школьным учителем истории, запретили устанавливать на могиле мужа надгробие с указанием его имени и дат жизни и смерти. Беседовавшие с женщиной люди не представились. Когда женщина попыталась возразить, ей стали угрожать расправой: «Подумай о своих дочерях!», передает turkmen.news.