Посольство США выделило $77 тыс. на реставрацию женского медресе в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Посол Соединенных Штатов Америки в Таджикистане Джон Марк Поммершайм вместе с представителями местной власти принял участие на церемонии открытия исторического медресе Оим — первого учебного заведения для женщин в Таджикистане. В рамках программы Фонда послов США по сохранению культурного наследия (AFCP), Посольство США присудило общественной организации «Имдоди Гайрат» грант в размере $77 154 на реставрацию и ремонт помещений, стен и крыши медресе.

Общественная организация «Имдоди Гайрат» вместе с местными властями осуществила реставрацию медресе Оим, которое в настоящее время выполняет функции музея, курируемое министерством культуры. Построенный в начале XIX века (1824-1825 гг.) с помощью местных мастеров, медресе Оим является уникальным историческим объектом, в котором обучались женщины. Правительство Таджикистана зарегистрировало этот памятник культуры в Реестре исторических и архитектурных памятников.

Программа AFCP при Посольстве США уделяет главное внимание сохранению уникального культурного наследия принимающих стран. С 2001 года AFCP профинансировала 17 проектов в Таджикистане, предоставив около 620 000 долларов для сохранения уникального культурного наследия в Таджикистане.

Ранее профинансированные проекты направлены на обеспечение сохранности и безопасности медресе Ходжа Мешхед, построенное в IX веке, Мавзолея в Шахритузе, фресок из Нижнего Дворца Древнего Пенджикента, медресе «Мадрасаи Кухна» в Гиссаре, построенное в XVI веке, а также восстановление и безопасность коллекции из Государственного музея древностей.