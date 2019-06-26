Таджикский оппозиционер Шарофиддин Гадоев попросил генпрокурора Таджикистана расследовать дело о его похищении

CA-NEWS (TJ) - Шарофиддин Гадоев, лидер оппозиционного Движения "Реформы и развитие Таджикистана” 25 июня официально передал свое заявление на имя Генерального прокурора Таджикистана посольству Таджикистана в Брюсселе.

Гадоев обратился к Генеральному прокурору Таджикистана Юсуфу Рахмону с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношение ряда силовых министров и генералов, а также представителей авиакомпании "Сомон Эйр” по факту его насильственного похищения в России и передачи органам Таджикистана.

Власти Таджикистана пока не комментировали заявление Гадоева. Шарофиддин Гадоев был доставлен в Душанбе 15 февраля этого года. Власти заявляли, что он вернулся по своей воле, искренне раскаившись в оппозиционной деятельности. Но уже 2 марта Гадоева отпустили и он вернулся в Европу, где заявил, что был похищен в Москве.

Как пишет "Ахбор", Гадоев считает, что в его деле замешаны руководители силовых структур Таджикистана, которых требует привлечь к ответственности.

Напомним, что Гадоев был доставлен в Душанбе из Москвы 15 февраля этого года. Власти заявляли, что он вернулся по своей воле, искренне раскаявшись в оппозиционной деятельности. Но уже 2 марта Гадоева отпустили и он вернулся в Европу, где заявил, что был похищен в Москве.

Основными инициаторами своего похищения Гадоев считает руководителя ГКНБ генерал-полковника Саймумина Ятимова и министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода. Среди ключевых исполнителей оппозиционер называет американского гражданина Томаса В. Халлама, который является генеральным директором авиакомпании «Сомон Эйр».

Шарофиддин Гадоев покинул Таджикистан в 2012 году. В эмиграции он создал движение «Реформы и развитие Таджикистана» и стал одним из учредителей Национального альянса – коалиции оппозиционных сил, в которой стал заместителем Мухиддина Кабири, главы запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения.