В Монголии пройдут Дни Ассамблеи народов Евразии

CA-NEWS (MNG) - С 8 по 14 июля 2019 года в г. Улан-Баторе пройдут Дни Ассамблеи народов Евразии в Монголии, передает Montsame.

Первый день работы Ассамблеи народов Евразии в Монголии начнется с мероприятий на площадках РЦНК в г. Улан-Баторе. В программе мероприятий Ассамблеи народов Евразии:

- встреча членов делегации Ассамблеи народов Евразии с руководителем представительства Россотрудничества в Монголии, директором РЦНК в Улаанбаатаре А.Р.Базархандаевым,

- Круглый стол «Мягкая сила и Женское Влияние»

- Расширенное заседание Клуба мудрецов Евразии. Международный диалог «Единство реки жизни: мудрость женского начала», посвященный 80-летию событий на р.Халхин-Гол

- Международная фотовыставка «Мир глазами женщины» (при участии женщин-фотографов Монголии, России, Китая, Японии и других стран)

- Пресс-конференция руководства Ассамблеи народов Евразии.

Также участники Ассамблеи народов Евразии примут участие в работе Первого международного инвестиционного бизнес форума монголов мира под патронажем Президента Монголии, предполагается подписание Соглашений о сотрудничестве.

Состоятся Круглый стол, посвященный 50-летию ВКШ при ЦК ВЛКСМ (совместно с Ассоциацией выпускников ВКШ Монголии), «Клуб русского языка» и Молодежный форум «Новое поколение Евразии» на базе Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Будут организованы рабочие встречи руководства Ассамблеи народов Евразии в Посольстве Российской Федерации в Монголии, представителями государственных структур Монголии, пройдут творческие встречи и мероприятия по линии профильных Советов и тематических проектов Ассамблеи народов Евразии.

Завершится программа Дней Ассамблеи народов Евразии в Монголии участием в национальном празднике Монголии «НААДАМ».