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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Выборы в верхнюю палату парламента пройдут в Японии 21 июля

CA-NEWS (CA) -  В предстоящем месяце в Японии состоятся выборы в верхнюю палату парламента страны, передает NHK.

Кабинет премьер-министра Синдзо Абэ принял решение в среду провести голосование и подсчет голосов избирателей 21 июля. Официальная предвыборная кампания стартует в четверг на предстоящей неделе.

Расписание проведения выборов было принято в последний день работы очередной парламентской сессии, которая проходила в течение 150 дней. Решение было принято в соответствии с законом, который предусматривает, что голосование должно состояться в пределах от 24 до 30 дней после окончания сессии.

Кандидаты будут вести борьбу за 124 депутатских мандата, 74 из которых будут избираться по округам, тогда как 50 - по системе пропорционального представительства. Половина мест в верхней палате парламента переизбирается через каждые три года.

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