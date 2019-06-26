Узбекистан отгрузил в Оман 200 кг нектаринов и дынь

CA-NEWS (UZ) - 25 июня в gосольстве Узбекистана в Маскате состоялось выставка-презентация, посвящённая запуску пилотного проекта по поставке свежих узбекских фруктов в Оман, сообщила пресс-служба МИДа.



Ранее посольством совместно с оманской международной логистической компанией ASYAD организована первая пробная поставка узбекских фруктов в столицу данного государства г.Маскат. К настоящему моменту в Оман воздушным путем отгружено около 200 кг. свежих сладких персиков сорта «Нектарин» и знаменитых узбекских дынь.

В выставке приняли участие также посол Бахрейна в Омане Жума аль-Каъби, делегация Торгово-промышленной палаты Бахрейна, представители посольств Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, компаний Atyab foodtech, Al-Hosn, Al Hamdani group, а также ряда крупных дистрибьюторов и торговых компаний Омана.

В ходе мероприятия было заявлено, что Узбекистан занимает ведущее место среди поставщиков широкого ассортимента высококачественных свежих фруктов и овощей. В этом контексте оманский рынок является одним из приоритетных направлений для экспорта узбекских свежих фруктов.

Представителями компании ASYAD подчеркнута готовность оманской стороны предоставить все необходимые условия для создания так называемого хаба по доставке и распространению узбекских плодов и овощей в арабских странах Персидского залива.

Представители ТПП Бахрейна и посольства ОАЭ высоко оценили вкусовые качества узбекских фруктов и выразили готовность обсудить перспективы реэкспорта узбекских сельхозтоваров из Омана в свои страны, отметили в МИД.