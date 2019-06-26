Движение поездов, курсирующих в Россию из Узбекистана, приостановлено из-за взрыва в Казахстане

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CA-NEWS (UZ) - В результате взрывов на складе боеприпасов в Арыси Туркестанской области Казахстана приостановлено движение восьми пассажирских поездов из Узбекистана в Алматы и города России. Об этом сегодня сообщает пресс-служба “Uzbekistan railways”.

Приостановлено движение поездов по следующим направлениям:

№ 5/6 Ташкент - Москва

№ 149/150 Андижан - Москва

№315 / 316 Ташкент - Казань

№369 / 370 Ташкент - Новосибирск

№ 381/382 Ташкент - Уфа

365 Ташкент - Челябинск

№321 / 322 Алматы - Нукус

№2 / 1 Алматы - Ташкент

Стоимость билетов по этим маршрутам будут возвращены владельцам билетов путем подачи проездных документов в железнодорожные кассы, отметили в компании.

Напомним, в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв, жители были эвакуированы.

Из-за взрыва боеприпасов в Арыси погибли 2 человека, 165 пострадали.

Военно-следственное управление МВД РК возбудило уголовное дело по факту ЧП.



