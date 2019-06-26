МВД России завело уголовное дело после отравления более 40 мигрантов в Подмосковье

CA-NEWS (UZ) - Полиция России возбудила уголовное дело после массового отравления трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана на предприятии в подмосковном Одинцове. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В полицию поступила информация о массовом отравлении людей на одном из предприятий в Одинцове. По нашим данным, в результате были госпитализированы 12 человек. Полицейские следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей"). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала Петрова.

По данным пресс-службы Минздрава Московской области, в ночь на 23 июня с признаками пищевого отравления в медицинские учреждения, находящиеся в городском округе Одинцово, обратились около 50 человек - граждане Узбекистана и Таджикистана. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас пострадавшие выписаны на амбулаторное лечение. По предварительным данным, все они работали на одном предприятии.