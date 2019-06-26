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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стало известно об еще одном погибшем в результате взрывов в Арыси
Предыстория: «Если я не выживу, родители, я вас люблю», - военнослужащий из Арыси объяснил, почему записал такое видео

CA-NEWS (KZ) -  В Министерстве обороны Казахстана назвали фамилию 3-го погибшего в результате взрывов Арыси.

"Министерство обороны с прискорбием сообщает, что сегодня в одном из лечебных учреждений города Шымкент от полученных травм в результате чрезвычайного происшествия произошедшего в одной из воинских частей города Арысь скончался военнослужащий контрактной службы сержант Ахметов А.Н.", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших: одном солдате и об одном гражданском и 165 пострадавших.

Напомним, в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв, жители были эвакуированы.

Военно-следственное управление МВД РК возбудило уголовное дело по факту ЧП в городе Арысь, сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент в городе проводятся работы по разминированию.

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