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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан вновь открывает павильон на ВДНХ

CA-NEWS (UZ) -  Мэрия Москвы и хокимият города Ташкента подписали договор об аренде павильона на территории выставочного комплекса «Выставка достижений народного хозяйства», сообщили местные СМИ.

24 июня в Москве состоялось подписание договора между мэрией российской столицы и хокимиятом города Ташкента об аренде павильона на территории выставочного комплекса «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) в российской столице.

"Когда-то павильон Узбекистана был одним из самых красивых на ВДНХ. Прошли годы, и появилась возможность повторного использования "родного" павильона для презентации туристического потенциала, инвестиционной привлекательности нашей родины и знакомства с ней столицы России", - отмечает пресс-служба администрации Ташкента.

В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы наружной и внутренней частей павильона, по завершению которых он будет передан Узбекистану в торжественной обстановке.

В мае 2019 года в рамках первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России было подписано соответствующее межправительственное соглашение, создавшее правовую основу для двусторонних переговоров.

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