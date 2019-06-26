Узбекистан вновь открывает павильон на ВДНХ

CA-NEWS (UZ) - Мэрия Москвы и хокимият города Ташкента подписали договор об аренде павильона на территории выставочного комплекса «Выставка достижений народного хозяйства», сообщили местные СМИ.



24 июня в Москве состоялось подписание договора между мэрией российской столицы и хокимиятом города Ташкента об аренде павильона на территории выставочного комплекса «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) в российской столице.

"Когда-то павильон Узбекистана был одним из самых красивых на ВДНХ. Прошли годы, и появилась возможность повторного использования "родного" павильона для презентации туристического потенциала, инвестиционной привлекательности нашей родины и знакомства с ней столицы России", - отмечает пресс-служба администрации Ташкента.

В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы наружной и внутренней частей павильона, по завершению которых он будет передан Узбекистану в торжественной обстановке.

В мае 2019 года в рамках первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России было подписано соответствующее межправительственное соглашение, создавшее правовую основу для двусторонних переговоров.