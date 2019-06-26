В Узбекистане майор милиции, совершивший ДТП в нетрезвом виде, пытался бежать, бросившись со второго этажа

CA-NEWS (UZ) - Майор Зааминского районного отдела внутренних дел Джизакской области совершил дорожно-транспортное происшествие на своем служебном автомобиле и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в ночь на 24 июня в городе Даштабад.

Как рассказывают очевидцы произошедшего, участковый инспектор села «Окар» в городе Даштабад У.К. на своей служебной машине марки «Матиз» совершил столкновение с ехавшим по встречной полосе автомобилем «Нексия».

Как утверждает 23-летний Олим Абдурахманов, находившихся за рулем той самой «Нексии», совершивший ДТП офицер милиции был настолько пьян, что не мог стоять на ногах.

Парень говорит, что до прибытия сотрудников ГАИ, знакомые увезли пьяного милиционера с места преступления, а он сам с травмами средней степени тяжести был доставлен в больницу Даштабада.

– Участковый инспектор был в милицейской форме. Он был настолько пьян, что еле стоял на ногах. Потом приехали его знакомые и быстро увезли его до прибытия на место ДТП инспекторов ГАИ. Во время аварии я получил травму головы, поэтому меня отвезли в больницу. Там же я рассказал следователям о случившемся, – говорит Олим Абдурахманов.

По его словам, спустя три часа после ДТП следователи приехали в дом пьяного милиционера, чтобы установить причины аварии, но тот попытался сбежать, бросившись со второго этажа своего дома.

При падении с высоты майор милиции получил травмы, поэтому следователям пришлось доставить его в городскую больницу на носилках, говорит потерпевший в ДТП Олим Абдурахманов.

Сотрудница Даштабадской городской больницы сообщила, что в крови участкового инспектора У.К. было обнаружено 0.885 промилле алкоголя.

– В нашу больницу сотрудники прокуратуры и органов внутренних дел доставили пьяного милиционера на носилках. Потому что он не мог ходить после падения с высоты. Когда мы начали проверять, обнаружили в его крови 0.885 промилле алкоголя. А это очень высокая доза алкоголя. Алкотестер сразу покраснел и начал свистеть, – сообщила сотрудница Даштабадской городской больницы.

В прокуратуре Зааминского района сообщили, что по факту ДТП с участием сотрудника милиции возбуждено уголовное по части 2 статьи 266 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств») УК Узбекистана. Ведется следствие.