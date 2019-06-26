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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мажилис одобрил казахстанско-российское соглашение о порядке пересечения госграницы

CA-NEWS (KZ) -  Депутаты Казахстана проголосовали за изменение правил пересечения казахстано-российской границы для жителей приграничных территорий во время пленарного заседания мажилиса, передает Zakon.kz.

Дело в том, что последние 8 лет казахстанцы для упрощенного перехода границы были вынуждены предъявлять на таможне книгу регистрации граждан, отмененную правительством в 2011 году. По новым правилам, на таможне они должны будут показывать адресную справку с указанием своей постоянной регистрации.

Как отметил представитель МВД, временная регистрация на приграничных территориях не дает человеку право на пересечение границы в упрощенном порядке.

Общая граница Казахстана и России составляет более 7,5 тыс. км. На данный момент функционирует 86 мест для упрощенного пересечения границы. 51 из них стационарное.

- Мы в 2006 году с РФ определили 105 мест пересечения границы, из них сегодня активно используются и задействовано 86. Мы все делаем для наших граждан, чтобы связи между братскими народами не прерывались. Эти пункты пропусков в свое время были установлены. Сейчас на понижение количества этих пунктов ничего не влияет, а вот для повышения у нас 20 мест пересечения границы имеется, - сказал министр иностранных дел Бейбут Атамкулов.

Начальник пограничной службы генерал Дильманов в свою очередь сообщил, что на данный момент ведется работа по сбору пожеланий от граждан Казахстана.

- Мы уже отрабатываем с российской стороной пожелания местных жителей и акиматов. Например, в ЗКО, районе Жанибекского района, о необходимости открыть дополнительные пункты упрощенного пересечения государственной границы. Наши коллеги из Российской Федерации всегда идут навстречу, - сказал он.

При этом, создатели законопроекта отметили, что адресная справка не имеет срока действия, а потому проблем с истечением срока давности у людей не возникнет. А увеличение доступа к сети Интернет облегчит людям получение этой справки (ведь ее можно будет распечатать, не выходя из дома).

- Единый образец адресной справки уже отработан службами Казахстана и России. После ратификации законопроекта мы официально отправим этот образец российской стороне. Неофициально мы уже начали работать, и все пункты пропусков получили образцы справок и работа ведется. Никаких жалоб со стороны наших граждан не поступало, - отметил Атамкулов.

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