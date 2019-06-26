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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Двое мигрантов из Туркменистана погибли при пожаре на фабрике в Стамбуле

CA-NEWS (KZ) -  В результате пожара на фабрике в Стамбуле погибли два гражданина Туркменистана и еще двое находятся в больнице.

Местные проправительственные СМИ вначале сообщили о погибших и пострадавших гражданах Туркменистана, однако позже упоминание гражданской принадлежности пострадавших удалили, заменив его на «трудовые мигранты».

Корреспонденты «Хроники Туркменистана» в Стамбуле выяснили, что пожар начался в 3:15 ночи 22 июня на фабрике по производству текстильных и пластиковых изделий, расположенной в четырехэтажном здании на улице Хадымкёй (Hadymköý).

Владелец фабрики – турецкий бизнесмен Абдул Г. (Abdül G.) и несколько работавших на предприятии нелегальных мигрантов задержаны. Ведется следствие.

Сотрудники и охранники фабрики категорически отказываются подтвердить информацию о гибели туркменских граждан.

– Нам запрещено упоминать о туркменских мигрантах вообще. После пожара здесь была полиция и нас об этом предупредили. Может после суда газеты напишут, – заявил сотрудник службы охраны.

Корреспонденты ХТ опросили несколько человек, работавших в соседних зданиях, в районе Стамбула Буйукчекмедже (Büýükçekmeje). Те подтвердили, что на этой, как и на многих других подобных фабриках, в основном работают нелегальные мигранты из Туркменистана, Грузии, Сирии, Афганистана.

Один из сотрудников полиции на условиях анонимности рассказал, что двое туркменистанцев находящихся в больнице отравились дымом. Всего было задержано для допроса 16 человек, из которых 11 – нелегалы из Туркменистана.

– Начальство нам часто напоминает, что туркменские дипломаты через МИД Турции требуют не предавать огласке криминальные дела или несчастные случаи, где задействованы граждане Туркменистана ради сохранения братских отношений между двумя странами – констатировал полицейский.

Турецкая пресса сообщила, что пожарным удалось спасти 20 рабочих-мигрантов.

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