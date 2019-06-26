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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане автомобильным транспортом перевезено свыше 30 млн тонн грузов

CA-NEWS (TJ) -  Около 32,6 млн. тонн грузов перевезено всеми видами транспорта в январе-мае текущего года в Таджикистане, что на 5,6% больше аналогичного периода прошлого года, передает Авеста.

По данным агентства по статистике страны, за отчетный период железнодорожным транспортом перевезено более 2,1 млн. тонн грузов, что на 0,8% больше показателя соответствующего периода прошлого года.

Автомобильным транспортом перевезено более 30,4 млн. тонн грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост объема грузоперевозок автомобильным транспортом составил 6%.

Порядка 93,4% от общего объема перевезенных грузов приходится на автомобильный транспорт.

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